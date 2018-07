Suspeito é ferido durante troca de tiros com Bope no Rio Um suspeito ficou ferido hoje durante troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Complexo do Jacaré, na zona norte do Rio de Janeiro. O ferido, que estava com uma pistola, foi levado para o Hospital Salgado Filho (Méier).