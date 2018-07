Suspeito é morto após fuga e tiroteio na Grande SP

Os quatro ocupavam um Renault Clio prata roubado e tentaram assaltar a motorista de uma picape Saveiro no bairro Casa Grande. Durante a ação, a quadrilha armada percebeu que uma equipe da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar se aproximava.

Os criminosos então agrediram a vítima a coronhadas, voltaram ao carro e iniciaram a fuga, que durou cerca de cinco minutos até a Rua Honório de Oliveira Cardoso, próximo ao quilômetro 17 da pista sentido capital da Rodovia dos Imigrantes.

O quarteto, segundo a PM, desceu do carro atirando. Um dos criminosos foi atingido e morreu quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Municipal de Diadema. Os outros três foram perseguidos, mas conseguiram fugir pela vegetação próxima ao acostamento da rodovia. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.