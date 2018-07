Um homem de 40 anos, acusado de pedofilia, foi preso em flagrante na noite do último sábado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito foi surpreendido por policiais militares enquanto mantinha relações sexuais com um menino de 12 anos dentro de um carro estacionado na Rua dos Otonis, Vila Mariana (zona sul). O menor afirmou ganhar dinheiro com "programas sexuais".