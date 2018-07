Suspeito é preso em aeroporto de SP com 360 mil euros

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por falsidade ideológica. De acordo com a Polícia Federal (PF), o suspeito havia desembarcado de um vôo procedente de Lisboa, em Portugal, e apresentou Declaração de Bagagem Acompanhada à fiscalização da Receita Federal com informações falsas quanto a quantia de moeda estrangeira que portava. Em seu poder foram encontrados 361.445 euros não declarados. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional de São Paulo, onde permanecerá a disposição da Justiça e, se for condenado, poderá pegar pena de um a cinco anos de reclusão.