Suspeito faz 2 pessoas reféns por cerca de 3 h em SP Inconformado com o fim do relacionamento, um homem manteve a ex-namorada e um zelador reféns no quarto andar de um prédio no bairro Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O caso teve início por volta das 16 horas e, cerca de três horas depois, os reféns foram libertados. O suspeito se entregou à polícia. Armado, ele invadiu o edifício e manteve a ex-namorada e o zelador em cárcere privado no quarto andar do edifício. O caso deve ser registrado no 14º Distrito Policial (DP), de Pinheiros.