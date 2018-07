Suspeito fica entalado em chaminé na zona norte de SP Um homem de 19 anos, suspeito de tentativa de assalto, ficou mais de 1 hora entalado na chaminé de uma churrasqueira de um bar do Mandaqui, zona norte de São Paulo. Ao entrar na tubulação, supostamente com a intenção de acessar o interior do bar, acabou entalado, ficando apenas com os pés à vista na chegada à churrasqueira.