Suspeito morre após tentativa de assalto a casa em São Paulo

Um tentativa de assalto a uma residência em São Miguel, na zona leste de São Paulo, terminou com dois suspeitos presos, entre eles um menor de 16 anos, e um terceiro morto, nesta segunda-feira, 9. Segundo a Polícia Militar (PM), o trio invadiu a casa e se escondeu no quintal. Quando o morador preparava-se para deixar a garagem, no início da manhã, foi dominado. A esposa dele, que estava dentro do imóvel, notou a ação e acionou a PM. Com a chegada da polícia, os suspeitos tentaram fugir e pularam para residências vizinhas. Dois deles foram detidos. O terceiro teria disparado contra os PMs, que revidaram. Alvejado, ele foi socorrido no Hospital Tide Setúbal, mas não resistiu aos ferimentos. Foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e recuperados R$ 11 mil em espécie, R$ 16 mil em cheque e um veículo. As vítimas não ficaram feridas. O caso será registrado no 22º Distrito Policial, de São Miguel.