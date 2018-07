Suspeito morre após troca tiros com PM em Guarulhos Um atirador morreu depois de trocar tiros com um policial militar à paisana na tarde deste sábado dentro de um açougue na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Cocaia, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O policial militar, que estava de folga, foi baleado e socorrido para o Hospital Geral de Guarulhos, de acordo com a PM. O segundo criminoso também ficou ferido e foi levado para um pronto-socorro da região.