Suspeito morre em suposto confronto com a PM

O suposto confronto ocorreu na altura do nº 189 da Avenida Mutinga após o rapaz que estava ao volante do veículo bater contra uma proteção de ferro junto a um viaduto. Segundo relato dos PMs ao delegado do 33º Distrito Policial, de Pirituba, o suspeito que estava ao volante atirou contra a viatura. No revide, acabou baleado e morreu no pronto-socorro do bairro. O passageiro do Ford EcoSport saiu correndo e conseguiu escapar.

Com o motorista os policiais teriam apreendido um revólver calibre 38 de numeração raspada. A Polícia Militar informou que a viatura de Força Tática, cujos policiais foram os que se envolveram no tiroteio, foi acionada para o local após uma equipe da 3ª Companhia do mesmo batalhão pedir apoio, pois estava acompanhando um veículo com queixa de roubo.