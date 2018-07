Suspeito morre em tiroteio na Anhanguera

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a placa do veículo foi identificada como carro roubado no último dia 16, por equipamento do posto da PRE no Rodoanel Mário Covas, altura do km 13,5. Os policiais deram início a uma perseguição com tiroteio.

O suspeito, mesmo ferido, continuou a fuga e acabou batendo em um veículo e atropelando uma mulher, na altura do km 16 da Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo. Três pessoas ficaram feridas e o suspeito acabou morrendo. A rodovia não foi interditada.