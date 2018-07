Suspeito por ataque com ácido contra diretor do Bolshoi é detido na Rússia

A ação policial coordenada foi o primeiro sinal de progresso em direção para a resolução do crime que deixou Sergei Filin, de 42 anos, com queimaduras graves, depois que um agressor mascarado jogou ácido sulfúrico no rosto dele, do lado de fora de seu apartamento, no dia 17 de janeiro.

O ataque chocou um país acostumado a acertos de contas violentos e colocou em evidência as brigas internas em umas das principais instituições culturais do país. O envolvimento de qualquer um dos artistas aprofundaria a sensação de crise no Bolshoi.

Segundo a polícia, a casa na capital russa de Pavel Dmitrichenko, solista do Bolshoi que interpreta o papel principal no balé de Sergei Prokofiev 'Ivan, O Terrível', foi vasculhada. A polícia, no entanto, não disse se a busca indicava que ele estava sendo tratado como suspeito.

A polícia também informou que um suspeito não identificado foi detido nos subúrbios de Moscou na manhã de segunda-feira e levado para interrogatório. Fontes policiais disseram à imprensa russa que o homem era o suspeito de jogar ácido em Filin.

"Esta é uma boa notícia para nós", disse a porta-voz do Teatro Bolshoi, Katerina Novikova, sobre a detenção do suspeito.

"O Teatro Bolshoi espera que esta detenção hoje mostre que este crime será resolvido, pois é muito importante para todos nós, e estamos muito esperançosos de que o mentor, bem como o autor deste crime serão identificados."

Ela disse que não sabia o motivo para a busca no apartamento Dmitrichenko e não sabia de qualquer rixa entre ele e o diretor artístico.

Filin foi deixado contorcendo-se em agonia na neve por cerca de 20 minutos após o ataque. Como diretor artístico da companhia de balé do teatro, ele tinha o poder de construir ou arruinar carreiras no mundo altamente competitivo do balé.

Antes de ir para a Alemanha no mês passado, ele disse que acreditava saber quem estava por trás do ataque e que podia ter ligação com seu trabalho. Ele disse que não iria revelar o nome até que a polícia fizesse um anúncio sobre o caso.

O teatro não é estranho a intrigas desde que foi construído durante o reino da imperatriz Catarina, a Grande, em 1776, e a companhia de balé passou por cinco diretores artísticos diferentes desde 1995.

Em 2003, os chefes do Bolshoi foram fortemente criticados por tentar demitir a bailarina Anastasia Volochkova por estar acima do peso. Em 2011, o vice-diretor de balé Gennady Yanin --então visto como um candidato para o cargo de diretor artístico-- saiu depois que imagens pornográficas dele aparecerem na internet.