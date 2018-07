Suspeito por morte na UTI é localizado Policiais civis localizaram hoje, fora da Capital, um suspeito de ter participado do assassinato do instrutor de capoeira Ludmar Aparecido de Andrade, 29 anos. O suspeito foi encontrado e seu depoimento, colhido. Andrade foi executado ontem na UTI do Hospital Cidade Tiradentes, Zona Leste, após ser encontrado baleado, na madrugada de sábado, dentro do porta-malas de um Monza, com placas clonadas. O crime no hospital ocorreu às 3h de segunda-feira. Seis homens armados chegaram ao local encapuzados, dominaram o vigia e seis seguranças terceirizados. Os criminosos seguiram até a enfermaria, fizeram um farmacêutico refém e o obrigaram a levá-los à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde executaram o capoeirista. O município onde estava o suspeito não foi revelado pela polícia. Até o final da noite de hoje, sua prisão ainda não havia sido pedida à Justiça. O caso é investigado pela equipe H-Leste do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que passou o dia de hoje tentando esclarecer o crime. A principal suspeita é de que Andrade tenha sido morto por repreender um rapaz que tentou beijar sua enteada à força. Hoje, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), mandou acelerar as investigações sobre a morte de um instrutor de capoeira dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, na madrugada de anteontem. ?Nossa polícia é boa para investigar e o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) já tem alguns elementos para poder pôr a mão nesse pessoal.? Serra também negou que a morte possa estar relacionada à falta de uma escolta para o paciente. ?Inegavelmente é uma quadrilha de assassinos e pegou todos de surpresa. Você não pode ter um batalhão da PM em cada hospital de São Paulo. É inviável. Mas a polícia está investigando. Só não podemos dar as pistas agora para não facilitar a fuga.?