Se condenado, ele pode pegar mais de 16 anos de prisão. A polícia apreendeu na casa do investigado, no final da tarde do último dia 10, 558 pacotes de cigarros contrabandeados, 208g de maconha, munições de arma de fogo e medicamentos abortivos. O suspeito não estava no imóvel no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ele respondeu ao inquérito policial em liberdade.