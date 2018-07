Suspeito que mantinha a mãe refém é detido em SP

O cárcere começou no meio da manhã, quando o homem ainda não identificado supostamente tentou estrangular a esposa, que também foi esfaqueada. Ela foi socorrida no Hospital Balneário São José. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Com a chegada da polícia, por volta do meio-dia, o suspeito manteve a mãe e os dois filhos reféns na residência localizada na Rua Nereu Bertini Magalhães. Os agentes do Gate cercaram o local e começaram, então, a negociar a libertação das vítimas.

Às 12h45, as duas crianças foram liberadas e levadas para atendimento por conselheiros tutelares. Por volta das 14h45, o Gate invadiu a casa e conseguiu libertar a mãe do suspeito e prendê-lo, afirmou o tenente da PM Felipe Andrade.

A mulher, aparentemente bem, segundo Andrade, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e seria levada para o 85º Distrito Policial (Jardim Mirna). O suspeito também seria encaminhado à delegacia.