Suspeitos abandonam carros com entorpecentes Policiais militares do 46º Batalhão do Interior (BPM/I) apreenderam, às 14 horas de hoje, no bairro do Campo dos Alemães, em São José dos Campos (SP), Vale do Paraíba, 700 cápsulas plásticas contendo cocaína, 650 pedras de crack e 450 trouxinhas de maconha.