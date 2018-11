Suspeitos atropelam 11 pessoas durante fuga em SP

O carro com três suspeitos ficou desgovernado e atingiu os pedestres que estavam na calçada, deixando 11 pessoas feridas. A rua está interditada e a CET montou um desvio pela Rua Elisa Witacker.

De acordo com a Polícia Militar, a perseguição começou quando os três homens, que estavam dentro do carro acidentado, avistaram uma viatura da polícia e aumentaram a velocidade do veículo. O carro ficou desgovernado e atingiu um poste e cerca de 11 pessoas.

O carro não tem queixa de furto ou roubo, segundo a PM. Os suspeitos fugiram a pé e duas pessoas foram detidas para averiguação. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial.