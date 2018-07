Suspeitos confessam assassinato de casal, diz polícia A Polícia Civil mineira encontrou nesta quarta-feira, 8, os corpos dos advogados Alexandre Werneck de Oliveira, de 46 anos, e Lívia Viggiano Rocha Silveira, de 39, que haviam desaparecido na sexta-feira, 3, na Serra do Cipó, área turística na região central do Estado. As vítimas foram localizadas com a ajuda de um helicóptero, após Marcos Magno Peixoto Faria, 25, e Helton Moreira de Castro, confessarem o duplo homicídio e contarem que haviam jogado os corpos no rio Santo Antônio, próximo ao município de Conceição do Mato Dentro.