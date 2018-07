Suspeitos de assalto são presos em Goiânia A Polícia Militar prendeu, na madrugada de sábado, em Goiânia, o costureiro Ícaro Cezar dos Santos, de 18 anos, e Lucas Antônio Pereira Neto, de 23. Ambos têm passagem na polícia por roubo e são suspeitos de tentativa de latrocínio, que ocorreu horas antes da prisão, contra a estudante Cecília de Souza Freitas, de 20 anos. Ela foi baleada na cabeça em frente ao prédio onde mora, em Setor Bueno, bairro nobre da capital goiana. Os criminosos foram autuados em flagrante e, com eles, a PM apreendeu um celular com imagens dos dois dançando, portando armas e usando drogas. Cecília estava no carro com o namorado, o estudante Eduardo Henrique de Deus, de 25 anos, quando dois homens com pistolas calibre 380 chegaram ao local em um Corsa branco. Eles desceram do veículo e se posicionaram junto às portas do Montana de Eduardo. Antes mesmo de anunciar o assalto, um deles atirou contra a jovem, tirou Eduardo do carro, atirou mais duas vezes na direção do namorado e levou o carro com Cecília dentro. Duas testemunhas, que estavam em outro carro, pegaram Eduardo e seguiram o Montana e o Corsa, que foi abandonado a algumas quadras do local. A jovem foi socorrida e está no Instituto Neurológico de Goiânia, onde passou por cirurgia para a extração da bala e não corre riscos, apesar de ser mantida em coma induzido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.