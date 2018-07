Suspeitos de assalto são presos em mercado em SP Dois homens foram presos na madrugada de ontem durante tentativa de furto a um caixa eletrônico dentro de um mercado em Novo Horizonte (SP). A polícia foi ao local após denúncia de vizinhos, que ouviram barulho vindo do local por volta das 4 horas da manhã. Dentro do estabelecimento, um caixa eletrônico foi encontrado com cortes nas laterais e havia um maçarico e um tubo de oxigênio próximos ao local. Nada foi roubado.