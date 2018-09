Suspeitos de atacar posto policial são presos no Rio

Os dois atiraram de dentro de um veículo contra os agentes que estavam no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Manguinhos, em Búzios.

Cerca de uma hora após o ataque, um homem foi preso em flagrante ao voltar ao local do crime. O veículo usado por ele foi reconhecido no cerco montado pela polícia. Dentro do carro foram encontradas cápsulas das munições utilizadas no atentado.

Segundo o MP-RJ, os criminosos queriam vingar a morte de Brendo de Souza Pereira, morto no dia anterior em confronto com os PMs no bairro de Tartaruga. Ele era apontado como o líder do tráfico no bairro de Cem Braças, em Búzios.