Suspeitos de depredação de ônibus são detidos no Rio Duas pessoas ainda não identificadas foram detidas após depredarem e quebrarem a chave na ignição de um ônibus da empresa São Silvestre na Avenida Brasil, na altura da Penha, no sentido centro. O veículo foi levado para a 22ª Delegacia de Polícia, na zona norte do Rio, onde o motorista presta depoimento.