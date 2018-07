Suspeitos de espancar metalúrgico em SP são liberados

Dois suspeitos do espancar o metalúrgico Fabiano Dias Rodrigues, de 23 anos, na saída de uma boate, em Sorocaba, no interior paulista, que se apresentaram nesta sexta-feira, 13, à Polícia Civil, foram liberados pelo delegado José Ordele Lima Júnior para responder ao processo em liberdade. Apenas o menor E.V.E.O, de 17 anos, que havia sido detido ontem, continuava sob custódia. A informação anterior do delegado dava conta de que a prisão deles já havia sido decretada, o que não ocorreu. Porém, Lima Júnior não descartou a possibilidade de pedir a prisão temporária dos suspeitos. Outros dois agressores já foram identificados e, se não se apresentarem, serão considerados foragidos. Nesta sexta, se apresentaram à polícia Talisson Augusto Cleis, de 19 anos, e Alberto Gesteira do Nascimento, de 20, além do menor L.D.M.M., de 17 anos. Todos estão em liberdade porque não houve flagrante. O menor E. está sob custódia porque já cumpria medida de restrição de liberdade pela prática de ato infracional (tráfico de drogas) e estava em liberdade assistida.