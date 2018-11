Suspeitos de furtar caixas eletrônicos são presos em SP Seis homens suspeitos de furtar caixas eletrônicos foram presos nesta madrugada em Caçapava, no interior de São Paulo. O grupo foi abordado, por volta das 3h30, na Rua Luis Nani, no bairro Borda da Mata. Com o bando foi apreendido uma pistola calibre 380 e um maçarico que seria utilizado para arrombar caixas eletrônicos.