Suspeitos de integrar quadrilha de PMs são presos no Rio Os dois últimos suspeitos de integrarem a quadrilha de policiais que praticava extorsões no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio, foram presos na manhã desta terça-feira, 16. O major da Polícia Militar Edson Alexandre Pinto de Góes, que era coordenador de Operações do 14º Batalhão (Bangu), se entregou na 1ª Delegacia de Polícia Militar Judiciária (DPJM), no Méier, zona norte da cidade. Nesta segunda-feira, 15, quando foi deflagrada a operação Amigos S/A, foram encontrados cerca de R$ 300 mil em espécie na casa do major.