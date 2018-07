Suspeitos de integrarem facções são transferidos no PR

A transferência aconteceu durante a manhã, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, por meio de um jato da Força Aérea Brasileira (FAB). Apesar disso, o secretário de Segurança, Cid Vasques, disse que essas mudanças não têm relações com a morte de dois agentes penitenciários nos últimos dias, tampouco com o incêndio de seis ônibus ocorridos no final de semana em Pinhais, na Grande Curitiba.

"A transferência não tem nada a ver com as mortes dos agentes e era uma ação planejada há 15 dias para dar uma aliviada no sistema penitenciário. É preciso separar o que é vandalismo, como nos casos dos ônibus queimados em Pinhais e no interior, e o que é ação de facção criminosa. Por enquanto, não existem sinais destas ações no Paraná", afirmou.