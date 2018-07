Suspeitos de participar de morte de delegado são presos A Polícia Civil prendeu duas pessoas, em Diadema (SP), na tarde de hoje, suspeitas de participar do assassinato do delegado Leonardo Mendonça Ribeiro Soares, em 21 julho deste ano. Na manhã de hoje, uma equipe do Grupo de Combate a Facções Criminosas do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prendeu Raybanne Batista Justino e Dafiny Cristina da Silva Cruz suspeitos de estarem envolvidos no crime. Eles estavam com maconha e cocaína.