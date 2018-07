Suspeitos do caso Eliza vão a delegacia colher digitais Os nove suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Eliza Silva Samudio, ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, vão passar hoje por qualificação criminal no Departamento de Investigações (DI), em Belo Horizonte. Todos terão de colher digitais e tirar fotografias, como parte da conclusão do inquérito policial previsto para ser entregue no próximo dia 5, quando, de acordo com a polícia, será formalizado o indiciamento dos acusados. Parte deles já chegou em comboio ao DI.