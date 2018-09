Suspeitos explodem caixa de banco em São Paulo

Suspeitos explodiram na madrugada de hoje um caixa eletrônico instalado no interior de um quiosque no Jardim Shangri-lá, região de Parada de Taipas, na zona norte da capital paulista. Policiais militares foram acionados por testemunhas que ouviram o estrondo. Nenhum suspeito foi detido. O compartimento onde fica o cofre da máquina estava intacto e nada foi levado pelos criminosos. Pelo menos 70% de toda a estrutura foi destruída. Havia estilhaços de vidro num raio de pelo menos 20 metros, segundo os primeiros policiais a chegar no local. Ainda não se sabe quantos eram os autores do crime nem se chegaram em algum veículo. A polícia agora irá investigar se a ação foi realizada por bandidos que tentaram levar o dinheiro da máquina ou se por criminosos que tinham como objetivo apenas destruir o quiosque, num ato de vandalismo.