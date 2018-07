Suspensa busca a vítima de acidente de canoas na PB A Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros da Paraíba retomam amanhã as buscas por Wesley, de 4 anos. O menino é uma das vítimas de um acidente com duas canoas que aconteceu ontem no final da tarde no Rio Paraíba, em João Pessoa. Quatro pessoas morreram afogadas e oito conseguiram escapar sem ferimentos. As buscas foram suspensas às 18 horas, quando anoiteceu e a visibilidade ficou baixa. O capitão dos Portos do Estado, Paolo Coirolo, relata que o grupo voltava da comemoração do aniversário de Marco Antonio da Silva, na praia fluvial de Prainha. Eram todos familiares ou amigos próximos. De repente, a embarcação que vinha à frente com oito pessoas a bordo virou. Silva, que estava na canoa de trás, pulou na água para tentar socorrer as vítimas, mas morreu afogado. O susto fez com que a segunda embarcação também virasse. Mesmo assim, os demais passageiros da canoa sobreviveram. Morreram no acidente ainda Gilkelly Martins de Almeida, Jacilene Cosme do Rêgo e Giovanni Salvino da Silva. Segundo Coirolo, a Marinha abrirá inquérito para apurar as causas do acidentes, mas alguns motivos já estão claros. "Havia excesso de passageiros na primeira canoa, que tem cerca de 5 metros." Além disso, o capitão aponta que não havia coletes salva-vidas nas embarcações e, por estar voltando de uma festa, é possível que o grupo tenha ingerido bebida alcoólica. "Esses fatores somados levaram ao acidente."