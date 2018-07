Suspensa compra de bomba de insulina da Coreia do Sul A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a importação, distribuição, o comércio, o uso e a divulgação da bomba de insulina Willcare, fabricada pela empresa Shinmyung Medyes Co. Ltd. (Coreia do Sul). A suspensão ocorreu porque o produto não tem registro, justifica a Anvisa em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.