Suspensa, Noar deve ressarcir clientes, diz Anac Os passageiros que compraram bilhetes da companhia aérea Noar, que teve seus voos suspensos hoje por prazo indefinido, podem solicitar que a empresa os acomodem em voos de outras companhias aéreas ou pedir o dinheiro de volta. A afirmação é da assessoria de imprensa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que suspendeu hoje, de forma cautelar, as operações da empresa aérea. A suspensão ocorreu diante de suspeita de irregularidades no cumprimento do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).