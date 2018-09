Suspense de 'Sem Limites' lidera bilheterias norte-americanas

O suspense de Sem Limites liderou as bilheterias da América do Norte com 19 milhões de dólares em vendas de ingressos durante outro fim de semana sem brilho para Hollywood, de acordo com estimativas do estúdio divulgadas neste domingo, 20.

No filme, o ator Bradley Cooper vive um homem que pode aumentar extraordinariamente sua atividade cerebral ao tomar uma pílula. Sem Limites superou a animação Rango, que manteve o segundo lugar no terceiro fim de semana em cartaz, com 15,3 milhões de dólares, queda de 32 por cento em relação à semana passada.

O terceiro lugar ficou com o líder da semana passada, Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles, que caiu quase 60 por cento nas bilheterias, para 14,6 milhões de dólares.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)