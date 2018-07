Suspenso menino que lucrava vendendo chocolates em escola 'saudável'

Um britânico de 12 anos foi suspenso por 10 dias por vender chocolates e bebidas energéticas em sua escola, que tem uma política de alimentação saudável.

Tommie Rose disse que depois de assistir programas de TV sobre negócios, ele teve a ideia de comprar grandes quantidades de doces e bebidas em promoção e vender com lucro para seus colegas de escola.

"Eu tenho uma mente empreendedora e (os programas de TV) me deram ideia do que fazer. Eu vi coisas baratas, então comprei cerca de 30 libras (R$ 82) de produtos e distribuí pelas casas de amigos. Eu vendia no recreio e alguns dias cheguei a fazer 200 libras (R$ 550)", disse Tommie.

Advertência

O pai de Tommie, Gary Rose, disse que inicialmente não tinha ideia que o menino estava vendendo os doces, mas descobriram depois que ele recebeu uma advertência dos professores.

"Ele saía de casa de manhã, sem nada na mochila e aí recebíamos um telefonema dizendo que ele estava vendendo de novo", disse o pai.

"Ficamos chocados quando descobrimos quanto ele estava ganhando."

Como Tommie continuou com os negócios após ser advertido, ele foi suspenso por 10 dias, uma punição considerada exagerada pelos pais do menino.

Lição

A escola Oasis Academy divulgou uma nota dizendo que "os pais de alunos apoiam 100% nossa política de alimentação saudável e ficariam desapontados ao descobrir que o dinheiro de seus filhos estava sendo gasto em grandes quantidades de chocolate sendo repetidamente trazidas para nossas dependências sem a permissão da escola".

"Se um aluno tiver uma ideia de empreendimento que esteja dentro de nosso código de conduta, ele receberá todo nosso apoio."

Tommie, que ficou de castigo e teve o computador e o telefone confiscados pelos pais, disse ter aprendido a lição. Segundo ele, todo o dinheiro e o estoque de chocolate e refrigerante serão doados para caridade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.