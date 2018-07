Suspenso pregão de empresa médica para Jornada no Rio A briga judicial em torno do atendimento médico na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece entre os dias 23 e 28 de julho, recomeçou na manhã desta sexta-feira, 12. A segunda instância da Justiça do Rio determinou a suspensão do pregão para escolha da empresa prestadora do serviço pelo menos até que a Arquidiocese do Rio apresente uma lista de imóveis que garantam a caução, na hipótese de ser proibido o uso de recursos públicos no encontro católico.