Sustentabilidade da produção com selo de garantia Com o aumento da noção por parte do consumidor sobre saúde e qualidade de vida, a questão do controle dos resíduos tem apelo comercial cada vez maior. "Nesse sentido, o cultivo protegido passa a figurar como a técnica mais correta para o cultivo de uvas para consumo in natura na região", diz o secretário de Agricultura de Caxias do Sul, Nestor Pistorello. Ele conta que, desde 2005, o município tem dado suporte, com o Sebrae e a Embrapa, para produtores que desejam adotar a técnica para o cultivo de uvas de mesa. "Hoje a cidade possui cerca de 50 produtores, que correspondem a uma área de plantio de 50 hectares. É pouco em relação aos 3.700 hectares de plantio de uva para a produção de vinho, mas é um número relevante, considerando que o custo de instalação de cada hectare gira em torno de R$ 60 mil e o preço pago pelo quilo uva produzida fica próximo dos R$ 5."