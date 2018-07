Sustentabilidade é debatida em evento no Rio

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e a Fundação Konrad Adenauer (KAS) realizam na segunda-feira, em parceria com o Estado, o seminário O Brasil e a Agenda da Sustentabilidade, no Centro de Convenções Bolsa do Rio, na Praça XV, no centro.

O evento terá a participação do embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Figueiredo coordenou as negociações durante a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

A palestra do embaixador está prevista para as 16h15. A abertura do evento será às 10 horas, com participação do embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, do Cebri, do representante da KAS no Brasil, Felix Dane, e do diretor da sucursal do Estado no Rio, Marcelo Beraba.

O primeiro painel, O Brasil e a Agenda da Sustentabilidade sob a Ótica da Política, começa às 10h15 com exposição do cientista político Eduardo Viola, da Universidade de Brasília (UnB). Como debatedores, foram convidados Fabio Feldmann, da FF Consultores, Sérgio Besserman Vianna, da Prefeitura do Rio, e Silvânia Gonsalves, superintendente do Ibama no Rio.

O painel das 11h45 é O Brasil e a Agenda da Sustentabilidade sob a Ótica da Sociedade Civil. Haverá exposição inicial de Gustavo Ferroni, da Vitae Civilis, seguida por debate com a representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) no Brasil, Denise Hamú, de Haroldo Mattos de Lemos, do Instituto Brasil Pnuma, de Leandra Gonçalves, da SOS Mata Atlântica, e de Miriam Dualibi, do Instituto Ecoar.

O último painel, O Brasil e a Agenda da Sustentabilidade sob a Ótica do Setor Privado, deve começar às 15 horas, com exposição de Carlos Young, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Como debatedores, foram convidados José Luiz Alquéres, do Cebri, Mariana Meirelles, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), e Matías Franchini, da UnB.

A cerimônia de encerramento está prevista para as 17 horas, com participação do embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, do Cebri. O evento representa a atividade final de projeto desenvolvido pelo Cebri desde março de 2012. Na ocasião, o Cebri e a KAS lançarão a publicação O Brasil e a Agenda da Sustentabilidade, que será distribuída. A entrada é franca. Mais informações pelo (21) 2206-4418.