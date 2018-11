Sustentabilidade é tema da Expozebu

Entre os dias 28 de abril e 10 de maio ocorre, no Parque Fernando Costa, em Uberada (MG), a 76.ª edição da ExpoZebu. Realizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), este ano, a feira terá como tema a sustentabilidade na pecuária, com uma ampla agenda de debates e paletras sobre o tema.

Pela primeira vez, a mostra sediará uma reunião do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS). Liderado pela Corporação Financeira Internacional (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, o GTPS tem como objetivo discutir e formular normas e práticas capazes de colaborar com a evolução sustentável da cadeia produtiva do gado no Brasil e, para isso, reúne representantes de diferentes segmentos que integram a cadeia produtiva da carne bovina. A reunião, programada para 6 de maio,terá como objetivo mostrar a ambientalistas e lideranças de outros setores o que é a pecuária e as ações de sustentabilidade que as entidades estão desenvolvendo.

O GTPS também participará do 3.º Simpósio Zebu Pecuária Sustentável, realizado pela ABCZ em parceria com o Conselho Nacional de Pecuária de Corte (CNPC), que terá início também no dia 6 de maio. No primeiro dia do evento, serão apresentados temas como o balanço climático na pecuária, objetivos e avanços do GTPS, e genética e pastagem.

A sustentabilidade da pecuária na Amazônia, emissão e absorção dos gases do efeito estufa, realidade e a perspectiva do metano na pecuária e a nutrição como fator para redução da emissão de gases serão os temas apresentados no dia 7 de maio.

Remates. Além do simpósio estão confirmados para ocorrer durante a feira 43 leilões de gado das raças nelore, gir, gir leiteiro e brahman.

Na edição passada, a venda de animais nos leilões durante a exposição movimentou cerca de R$ 57 milhões, em 48 leilões realizados.