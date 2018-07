Sustentabilidade é tema de congresso

A Associação Brasileira de Agribussiness (Abag) promoverá, nos dias 11 e 12, em São Paulo (SP), o 7º Congresso Brasileiro de Agribusiness. O tema deste ano será sustentabilidade no agronegócio. "A sustentabilidade tornou-se um projeto de governança global", diz o presidente da Abag, Carlo Lovatelli, que fará a abertura do congresso, no dia 11, às 14h30. "A soja no bioma amazônico é um exemplo claro. Pela lei brasileira, o produtor tem o direito de desmatar 20% da sua propriedade, desde que mantenha os outros 80%, mas o mercado europeu não compra nem um grão de soja se souber que foi plantada na Amazônia", destaca. A abertura deve contar ainda com a participação do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, e com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, João Carlos de Almeida Sampaio Filho. PROGRAMAÇÃO O primeiro painel da segunda-feira está marcado para as 16h30. Paulo Adário, do Greenpeace, o deputado federal Homero Pereira e Rubens Gomes, da Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela), debatem sobre o tema agronegócio e sustentabilidade. O segundo painel do dia, marcado para as 18h20, será sustentabilidade e o ambiente institucional, que será debatido por Roberto Waack, da Ares, Assuero Veronez, da CNA, e Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável. No dia 12, o evento começa às 9 horas, com o painel agroenergia. O debate contará com as presenças do vice-presidente da Abag e presidente do Comitê Nacional de Agroenergia, Luiz Carlos Corrêa Carvalho; Marcello Brito, da Agropalma; Weber Porto, da Evonik Degussa; Carlos Silvestrin, representando a Cogen e a Unica, e Sillas Oliva Filho, da Petrobrás. A programação prossegue às 14h20, com o painel internacional Sustentabilidade no Agronegócio: Ameaça ou Oportunidade?, que terá a participação do professor da Universidade do Texas Michael Conroy; Carlos Henrique de Brito Cruz, da Fapesp; André Nassar, do Icone, e Evaristo Eduardo Miranda, da Embrapa. O último painel, às 17 horas, abordará o ambiente político e o crescimento sustentável, com a participação de Pedro Parente, do Grupo RBS; Jorge Viana, presidente do Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Acre, e Alysson Paulinelli, da Listen.