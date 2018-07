Sustentabilidade no consumo é o tema do evento de hoje O Encontros Estadão & Cultura tem sua última edição hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, a partir das 12h30. O tema desta sexta-feira é "Vida e Consumo Sustentável", com a presença da apresentadora de TV Marina Person e do presidente do Instituto Akatu, Helio Mattar. A plateia será admitida por ordem de chagada e poderá enviar perguntas pelo Facebook do Estadão (facebook.com/estadao) e pelo Twitter do Planeta (@planeta_estadao).