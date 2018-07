A Cinemateca comemora a sexta-feira 13 com expoentes do horror nacional. 'O Signo de Escorpião', de Carlos Coimbra, é inspirados no zodíaco. 'As Sete Vampiras' (foto) é um clássico de Ivan Cardoso. 'Proezas de Satanás na Vila de Leva-e-Traz', de Paulo Gil Soares, tem ar de literatura de cordel. Pág. 46.