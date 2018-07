Susto: ônibus é apedrejado no retorno de Itu O Palmeiras foi a Itu em busca de paz. Mas não foi isso que vivenciou na chegada a São Paulo, ontem à tarde. O ônibus que trazia os atletas do interior, onde o time ficou concentrado desde quarta-feira, foi apedrejado por volta das 17 horas, na saída da Rodovia Castelo Branco, perto do Cebolão.