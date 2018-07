Sutil levanta dúvidas sobre futuro da Sauber O piloto alemão Adrian Sutil levantou dúvidas sobre o futuro da equipe Sauber de Fórmula 1 nesta quinta-feira, um dia depois que a equipe suíça anunciou uma nova formação para 2015, com as contratações do brasileiro Felipe Nasr e do sueco Marcus Ericsson.