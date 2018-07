Sutilezas musicais As trombetas de 'Crepúsculo dos Deuses', de Richard Wagner, nem bem cessaram seu ressoar e a temporada lírica de 2012 ganha nova montagem. Estreia amanhã (15), sob regência de Abel Rocha, Pelléas et Mélisande, a refinada ópera em cinco atos escrita por Claude Debussy a partir do libreto de Maurice Maeterlinck. Rocha conduz a Orquestra Sinfônica Municipal, e o espetáculo tem direção cênica de Iacov Hillel e cenários de Helio Eichbauer. O elenco é encabeçado por velhos conhecidos queridos dos paulistanos: a soprano Rosana Lamosa e o tenor Fernando Portari. GC