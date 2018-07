Suzane se livra de pena por uso do Twitter O Tribunal de Justiça negou ontem pedido do Ministério Público para condenar Suzane von Richthofen por falta grave por suposto uso do Twitter. Em outubro do ano passado, a Justiça de São Paulo havia negado o pedido para que Suzane cumprisse a pena em regime semiaberto por causa do suposto uso da rede social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.