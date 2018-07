Swaps de minério de ferro atingem recorde em julho

A Bolsa de Cingapura, de longe o maior fórum de swaps de minério de ferro do mundo, atingiu quase 10 milhões de toneladas em julho, ou cerca 25 por cento acima de maio, quando um recorde anterior havia sido estabelecido, de acordo com dados preliminares fornecidos por fontes do Steel Index (índice de aço).

O crescimento em julho deveu-se aos participantes que entraram no mercado e a negociantes que comercializaram volumes maiores que o usual, disseram corretores.

As negociações aumentaram depois que o preço físico, que tinha ficado na faixa 130-150 dólares nos últimos oito meses, ultrapassou abaixo de um nível de suporte chave.

Preços à vista do minério de ferro no mercado caíram cerca de 15 por cento nas últimos 3 semanas para atingir 115,2 dólares por tonelada na quarta-feira, seu mais baixo patamar em mais de 2 anos e meio, antes de recuperar um pouco na quinta-feira.

O minério de ferro no mercado de swaps é ainda relativamente jovem: começou em 2008 e teve um impulso pelo movimento dos preços físicos para mecanismos mais curtos 2 anos atrás.

Muitas financeiras e alguns participantes industriais dispostos a ganhar exposição a uma importante importação da China ou proteger suas posições físicas entraram nesse mercado atraídos pela taxa de crescimento rápido.