SWAT segue buscas por assassino de guarda florestal em parque dos EUA

A busca obrigou a retirada de mais de 100 turistas pela polícia, que os escoltou por uma estrada sinuosa na montanha.

A guarda florestal Margaret Anderson, de 34 anos, mãe de duas crianças pequenas e esposa de outro guarda florestal, foi assassinada no domingo quando parou o veículo do atirador na estrada, disse um porta-voz do parque.

O suspeito, identificado pela polícia como sendo Benjamin Barnes, de 24 anos, fugiu a pé.

O parque, que fica 129 km a sudeste de Seattle, permanecia fechado para visitantes na segunda-feira.

Equipes da SWAT, agentes fortemente armados e aviões usando tecnologia de infravermelho para sondar o terreno em busca do calor corporal do atirador vasculhavam o cenário nevado atrás dele durante a noite.

Barnes, um veterano da guerra do Iraque com treinamento de sobrevivência, também é suspeito no incidente com tiros no Ano Novo, que deixou três homens e uma mulher feridos em uma festa em Renton, Washington, perto de Seattle, segundo o Departamento do Xerife do condado de King.

Fotografias divulgadas na televisão local mostravam um Barnes cheio de tatuagens com as palavras "Orgulho, Inveja, Gula, Luxúria" na parte de trás de seu pescoço.

Os policiais começaram a retirar os 125 turistas do Centro de Visitantes Jackson do parque, e os hóspedes do National Park Inn, com 25 quartos, em Longmire, pouco antes da meia-noite, disse Garry Olson, chefe dos bombeiros do condado de Pierce.

Cada turista foi brevemente interrogado por agentes do FBI.

Cerca de 1,7 milhão de visitantes visitaram em 2010 o Parque Nacional Mount Rainier, criado pelo Congresso em 2 de março de 1899.

Mais de 90 km quadrados de gelo e neve permanentes cobrem o Monte Rainier, 4.400 metros acima do nível do mar. A temperatura na manhã de segunda-feira estava perto de zero.

Na vizinha Eatonville, onde Anderson morava, o clima entre os fregueses regulares do café Mountain View era "muito triste", disse a garçonete Patty Wrzesien.

"Todo mundo está querendo saber como ajudar. Não é bom".