SWU confirma Daryl Hannah em palestra A atriz americana Daryl Hannah marcará presença no Fórum Global de Sustentabilidade do SWU, em novembro. A ativista, que atuou em filmes como Blade Runner, Wall Street e Splash - Uma Sereia em Minha Vida, é uma defensora do uso do biodiesel como combustível sustentável. Recentemente, ela foi detida pela polícia em Washington, por protestar contra a ampliação de um oleoduto. "Queremos apenas ficar livres de combustíveis fósseis que causam destruição e mortes horríveis e ter um futuro com energia limpa", disse. / KARINA NINNI, JOSÉ MARIA TOMAZELA e MARCELA GONSALVES/AE, COM AGÊNCIAS