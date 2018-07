T-Mobile comprará licenças de espectro da Verizon por US$2,4 bi

A Verizon Wireless, de propriedade da Verizon Communications e Vodafone Group, havia afirmado no ano passado que consideraria a venda das não-utilizadas ondas do Bloco A, na faixa de frequência de 700 megahertz.

A T-Mobile disse que as licenças cobrem mais de 150 milhões de pessoas em áreas como Nova York, Atlanta e Los Angeles, e que espera implantar serviços no espectro já a partir do quarto trimestre de 2014.

A Reuters havia informado em novembro que a T-Mobile buscava comprar o espectro da Verizon Wireless para reforçar a capacidade de seu serviços de dados.

A transação também inclui a transferência de licenças de espectro para serviços sem fio avançados (AWS) e serviços de comunicação pessoal (PCS), estimadas em cerca de 950 milhões de dólares, disse a T-Mobile.

As duas empresas também irão realinhar blocos de espectro em mercados como o norte da Califórnia e Atlanta.

A TAP Advisors forneceu assessoria para a T-Mobile, que é majoritariamente detida pela Deutsche Telekom.

As ações da T-Mobile subiram 1,4 por cento, a 32,73 dólares, na negociação pré-mercado na bolsa de valores de Nova York.

(Por Neha Alawadhi)