T-Mobile US vai se expandir para cartões bancários

A quarta maior provedora móvel dos Estados Unidos disse que está oferecendo uma cartão Visa com características bancárias e um aplicativo de gerenciamento de dinheiro com taxas reduzidas ou serviços de custo zero para clientes de Internet sem fio da T-Mobile.

A companhia, que ganhou atenção com promessas de serviços de celulares mais flexíveis e baratos, espera atrair algo similar em finanças pessoais.

O cartão, lançado por uma subsidiária do Bancorp e licenciado pela Visa, é similar a uma conta bancária. Ele vai permitir que consumidores depositem diretamente salários e cheques de câmeras de smartphones, façam compras, paguem contas e retirem dinheiro de mais de 42 mil caixas eletrônicos sem taxas.

O presidente-executivo da T-Mobile, John Legere, conseguiu recuperar cerca de quatro anos de perdas de clientes com o crescimento de assinantes nos últimos três trimestres de 2013, oferecendo serviços com desconto e criticando as rivais maiores Verizon Wireless, AT&T e a Sprint Corp.

(Por Sinead Carew)