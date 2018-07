T4F terá de esclarecer venda de ingressos da Madonna

De acordo com nota divulgada no site do Procon, a empresa de venda de ingressos não está disponibilizando meia-entrada, não informa quantos ingressos estão disponíveis para a pré-venda, não tem a opção da venda em dinheiro e cobra taxa de conveniência em porcentual.

A Fundação informa também que a T4F já havia sido alertada, durante reunião realizada em março de 2012 com o Ministério Público (MP-SP) e Procon-SP, de que essas práticas são consideradas abusivas. Também participaram da reunião, segundo o Procon, as empresas: Livepass, Ingresso Fácil e Plan Produções.

Caso fiquem comprovadas as irregularidades após a notificação, o Procon afirma que a empresa, que é reincidente nessas práticas, está sujeita às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a suspensão temporária da atividade de venda de ingressos.